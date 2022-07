Ciclismo. Luca Brancato del Gsd Almo vince a Termini Imerese

Al secondo trofeo delle Terme Sport web Sicilia, disputatosi ieri a Termini Imerese, straordinaria impresa per Luca Brancato del Gsd Almo Nial Nizzoli. Nella gara congiunta riservata ad Allievi e Juniores, il portacolori della società monterossana, rappresentante della categoria Allievi e quindi più piccolo rispetto ai corridori Juniores in lizza, è arrivato al primo posto assoluto, dando prova, ancora una volta, dello straordinario momento di forma che sta caratterizzando le sue performance. Brancato, insomma, ha avuto la meglio su tutti gli altri concorrenti dopo una gara accorta, gestita con sagacia e in cui ha saputo sfruttare al meglio la situazione. Un risultato d’eccezione, dunque, condiviso con gli altri compagni. Basti pensare che Salvo Tarantello è arrivato all’ottavo posto, sempre tra gli Allievi, subito seguito da Giacomo Marchione. Per quanto riguarda il gruppo Juniores del Gsd Almo, sempre nel contesto di questa competizione, da segnalare il gradino più basso del podio, quindi terzo posto, per Andrea Tirendi mentre Alessandro Gangemi è arrivato quarto. Infine, nella categoria Allievi donne, prima posizione per Clelia Centamore. “Inutile dire – chiarisce Giuseppe D’Aquila – che siamo molto soddisfatti. Abbiamo spinto una spanna in più rispetto agli altri e i risultati sono arrivati. Faccio i complimenti a tutti perché, nonostante il gran caldo, nessuno si è risparmiato e tutti hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione”.

Salva