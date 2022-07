Ragusa. Prorogata la richiesta di adesione al Graduation Day al 10 luglio

La Consulta Giovanile di Ragusa, a seguito delle numerose richieste di partecipazione pervenute, ha deciso di prorogare le adesioni al Graduation day fino al 10 luglio, in modo tale da consentire le iscrizioni per coloro che non ne abbiano ancora avuto la possibilità.

Si ricorda che il Graduation day, una serata di celebrazione dei neolaureati ragusani, si svolgerà domenica 31 luglio al castello di Donnafugata a partire dalle 21.

Per iscriversi sarà necessario compilare il form a questo link: https://bit.ly/3x79q2r

