Programmata la disinfestazione a Vittoria e Scoglitti

La Roma Costruzioni srl eseguirà la disinfestazione dell’intero territorio comunale di Vittoria e di Scoglitti contro insetti volanti (zanzare, vespe, mosconi, ecc) e striscianti (blatte, zecche, ragni, ecc). Nelle date previste si consiglia di tenere le finestre chiuse, non lasciare alimenti all’esterno e panni stesi fuori dalle 24:00 alle 5:00 del mattino.

Questi gli interventi in programma per Vittoria:

– Lunedì 4 luglio: area di esecuzione nelle zone comprese tra via Como, via Roma, via Torino, via Forcone (come da immagine)

– Martedì 5 luglio: area di esecuzione nelle zone comprese tra via Roma e via Bixio (come da immagine)

– Mercoledì 6 luglio: area di esecuzione nelle zone comprese tra via Roma e via Bixio (come da immagine)

– Giovedì 7 luglio: area di esecuzione nelle zone comprese tra via Como e via Roma (come da immagine)

Questi gli interventi in programma per Scoglitti:

– Lunedì 11 luglio: area di esecuzione nelle zone di Costa Esperia, Ellenica, Riviera Mediterranea Sabbia d’oro, Eubea Fenicia, Baia D’Orica, Riviera Gela, Scoglitti sino alla via Pescara

– Martedì 12 luglio: area di esecuzione nelle zone di Scoglitti centro – Riviera Cammarana.

Tutti gli interventi di disinfestazione si terranno a partire dall’1:00 della notte fino alle 5:00 del mattino.

