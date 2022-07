M5s Ragusa. Lo espongo o lo ritiro?Dilemma dell’indifferenziatao

L9Si comprende come non si possa arrivare subito alla normalità per il ritiro dell’indifferenziato, ma con la comunicazione del sindaco, di ieri, tutti si sono sentiti autorizzati a esporre i mastelli grigi, e non solo.

Come aveva preannunciato il primo cittadino, ieri 1° luglio è stata riavviata la raccolta del rifiuto indifferenziato, come previsto il servizio è risultato rallentato e incompleto.

Si sa solo che tutto tonerà alla normalità nel giro di qualche giorno.

A questo punto è legittimo chiedersi, secondo i consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle, cosa fare con i mastelli e i sacchetti esposti e non ritirati:

Si lasciano fuori dalla porta?

Si devono ritirare?

Quando ci sarà un altro giro di raccolta?

Occorrerà attendere il prossimo venerdì e quindi tenere in casa, per un’altra settimana, l’indifferenziato?

Sarebbe possibile conoscere i quartieri dove la raccolta è prioritaria e quali sono i criteri relativi.

I consiglieri del gruppo 5 Stelle al Consiglio comunale di Ragusa considerano queste notizie essenziali per evitare che il degrado in città aumenti anziché diminuire, i cittadini non possono stare in casa sfogliare la margherita: passano o non passano?

