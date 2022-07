Ispica, finanziati due importanti progetti dell’amministrazione

Grazie ai fondi del Servizio 1 “Programmazione attuativa POR FSE e POR FSER”, erogati dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, il Comune di Ispica, che aveva partecipato al bando con due progetti, ha ottenuto il finanziamento di entrambi per un totale di 1.200.000 euro che permetteranno la realizzazione del Centro Diurno per Anziani “Cocoon” e del Centro di Aggregazione Minori “Caleidoscopio” i quali saranno realizzati nelle due strutture incomplete di via dell’Architettura.

I finanziamenti per i due progetti, permettono di concretizzare l’attenzione dell’ Amministrazione verso queste due fasce sociali: anziani e minori meritano di usufruire di strutture pubbliche a loro dedicate e per loro ideate, progettate e realizzate.

La ristrutturazione dei due edifici abbandonati permette, inoltre, un’ulteriore riqualificazione e rivalorizzazione dell’intera zona.

“Questa soddisfazione – dice il sindaco, Innocenzo Leontini – la voglio condividere con tutti gli ispicesi, con la consapevolezza che il percorso è ancora lungo e c’è tanto da fare, ma si è sulla giusta strada”.

