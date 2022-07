Calcio, Nicola Arena tesserato dal Vittoria

Il Vittoria tessera l’attaccante Nicola Arena. Si tratta di una grande scommessa per la società ma anche una nuova sfida personale ed entusiasmante per lui.

In passato ha militato nel Modica e poi Agrigento, Ragusa, Siracusa, Palazzolo, Neapolis in C2 e la grande cavalcata col Marina di Ragusa, con parentesi a Pozzallo. Adesso si mette in gioco a Vittoria.

“Vengo da un periodo – dice il calciatore – dove ho dato priorità alla mia famiglia , mia moglie Martina e il mio piccolo Diego. Mia moglie mi lega tanto alla città e per questo voglio mettermi in gioco e sono pronto a sposare questo progetto ambizioso”.

