Iran. Terremoto magnitudo 6.0: bilancio provvisorio 5 morti

Iran terra ad alto rischio terremoti. Stamattina infatti un altro terremoto questa volta nella città di Bandar-e Lengeh, nel sud dell’Iran, di magnitudo 6.0 ha colpito la Persia causando in un bilancio provvisorio 5 morti e 19 feriti , mentre 3 persone sono state estratte vive dalle macerie. Lo United States Geological Survey (USGS) ha constatato che il terremoto si è verificato a a 16 chilometri di profondità a circa 54 chilometri da città di Bandar-e Lengeh. Secondo le informazioni fornite dal Consiglio islamico del villaggio di Sayeh Khosh, ha precisato che i cinque morti erano tutti residenti in questa località. Il terremoto è stato preceduto qualche minuto prima da una scossa di magnitudo 5.7 della scala Richter. A seguito dei terremoti verificatisi, alcuni comuni limitrofi all’epicentro hanno subito danni alle infrastrutture elettriche che ne hanno bloccato l’erogazione. In precedenza, lo scorso novembre la provincia di Hormozgan è stata colpita da due terremoti di magnitudo 6,4 e 6,3. L’Iran si trovi ai margini di diverse placche tettoniche, attraversate da diverse faglie, rendendolo un paese ad alta attività sismica. Il più tragico terremoto con conseguenze terribili per la nazione persiana è stato quello registrato nel 1990 di magnitudo 7,4 che ha causato 40.000 morti nel nord del paese.

Salva