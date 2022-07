Un Modicano è Ispettore Qualificato Guida Stellata Peperoncino

Salvatore Terranova è un Ispettore Qualificato della Guida Stellata Peperoncino Rosso, specializzato sull’analisi sensoriale della pizza per la regione Trentino Alto Adige. Ancor prima, Salvatore è un Pizzaiolo Professionista con diversi anni di esperienza. L’Ispettore Salvatore Terranova, di Modica, è anche Istruttore di Pizza News School Srl, unica Scuola Certificata da Accredia, Ente unico designato dal Governo Italiano per il riconoscimento della formazione.

