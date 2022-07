Primo matrimonio Gospel a Modica!

È stato celebrato da Don Andrea Amore presso la Chiesa Madre di San Pietro lo scorso 24 giugno. Gli sposi Maria Chiara e Ignazio, insieme agli invitati, si sono lasciati trasportare dal ritmo e dalla melodia dei vari canti che hanno animato la Liturgia del Rito Nuziale, eseguiti dal Modica Gospel Choir, diretti ed accompagnati al pianoforte dal M° Giorgio Rizza.

Sorpresa per tutti, ad eccezione degli sposi che avevano predisposto tutto. Nessuno si è accorto di nulla poiché il coro gospel si era abilmente mescolato tra gli invitati e, improvvisamente, non appena gli sposi sono entrati in chiesa, è partito un flashmob, tra lo stupore generale, con il famoso brano (nella versione gospel del Royal Wedding) di «Stand by me» interpretata, per l’occasione dal tenore Guido Cicero, una new entry del coro. Durante la cerimonia religiosa sono stati eseguiti brani più conosciuti come: «Amazing Grace», «Kum Ba Ya», «Oh happy day», che hanno suscitato grande gioia e commozione tra gli invitati ma, soprattutto, da parte degli sposi.

Il Modica Gospel Choir fondato nel maggio 2018, frutto del Laboratorio «Let’s sing Gospel!» tenuto dal modicano (trapiantato a Torino da circa 40 anni), il M° Aurelio Pitino (già director del coro Anno Domini Gospel Choir di Torino che, quest’anno, celebra 29 anni di attività) fa parte del «Let’s sing Gospel Connection», una Community Nazionale di cori (Torino, Asti, Milano, Ferrara, Cervia, Roma, Napoli, Ischia, Bari) fondata e diretta sempre dal M° Pitino.

Dal 2018 il coro è sapientemente diretto dal M° Giorgio Rizza.

I componenti del Modica Gospel Choir sono, a cominciare dalla sezione dei Soprani, Ausilia Viola, Patrizia Armenia, Mariuccia Di Raimondo, Marcella Bonomo, Patrizia Candiano, Marina Cassarino. I Tenori: Giorgio Di Raimondo,Tony Gagliolo, Guido Cicero. I Contralti: Tiziana Garofalo, Marina Lorefice, Maria Grazia Rendo, Nena Mariam Nava, Mariaclara Leone, Carla Barone, Sara Terranova.

Oltre alla unicità di un matrimonio in gospel style, la proposta potrebbe rappresentare un’originale idea da consigliare a futuri sposi per un momento speciale, suggestivo e

