Disponibile il servizio di fornitura di acqua a domicilio tramite un’autobotte dedicata per la contrada di San Giacomo. Il servizio sarà attivo per i prossimi 7 giorni, anche nel weekend. È possibile prenotare la fornitura alla delegazione comunale presente nella scuola della frazione o telefonando allo 0932 676330, tutti i giorni nei seguenti orari: 9.00 -13.00 e 14.30 – 18.30.

Rimane in vigore l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa dal Consorzio di Bonifica.

