ASU Beni Culturali. Sciopero annunciato e subito revocato

Le organizzazioni sindacali del personale ASU Beni Culturali proclamano lo sciopero della categoria ma, poi, lo revocano. Tutto questo perché oggi si è tenuto un incontro coi sindacati presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana in ordine alla problematica concessione integrazione oraria. La revoca e’ arrivata grazie alla comunicazione vista dello stesso Dipartimento il quale assicura che il prossimo 5 luglio presenterà il piano d’integrazione oraria e salariale per i dipendenti utilizzati dai Beni Culturali, fatti salvi il rispetto della normativa di riferimento e la necessaria copertura economica. Lo sciopero era stato annunciato per venerdì primo luglio.

