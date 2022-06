Al via seconda Edizione Eolie Music Fest dal 30 giugno-5 luglio

Parte domani il Festival Eolie Music Fest 2022, il festival musicale a bordo di un palco-caicco – ideato da Marea Eventi, patrocinato dalla Regione Siciliana, con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano – che si terrà dal 30 giugno al 5 luglio in Sicilia, tra le isole Salina, Vulcano, Lipari e Stromboli. La seconda edizione di Eolie Music Fest ha un ritmo ancora più slow e sostenibile. Sono trapelati i nomi degli artisti che si esibiranno sulla barca-main stage. Si tratta di Daniele Silvestri (venerdì 1 luglio) e Mannarino (domenica 3 luglio) nelle acque di Vulcano, davanti alle suggestive Spiagge Nere. Si è deciso di puntare su pochi appuntamenti, ma di qualità, alternando i concerti sulle barche agli eventi sul palco. Tra le novità, l’inaugurazione del primo studio di registrazione e produzione musicale sull’Isola di Lipari, che accoglierà diversi ospiti nazionali e internazionali. Confermata anche quest’anno la giornata Eco Islands – Music For Mediterraneum, in collaborazione con le associazioni del territorio e i partner dell’evento. La giornata chiude il festival (martedì 5 luglio a Salina) con un importante momento di confronto sulle attività in essere e le nuove proposte per il futuro delle Eolie. All’interno di questa cornice mozzafiato ci sarà spazio anche per una giornata istituzionale intitolata “Eco-Islands”, a cui prenderanno parte alcuni dei partner più virtuosi in tema di politiche Green. Un ricco programma di attività ed eventi per parlare di sostenibilità delle isole: mobilità green, autosufficienza energetica, tutela dell’eco-sistema marino e gestione delle risorse idriche. L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma “Isole Verdi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per promuovere comportamenti virtuosi che incentivino anche l’utilizzo di una mobilità sempre più sostenibile. L’appuntamento sarà l’occasione per ribadire come la tecnologia e i nuovi servizi, ad esempio il car sharing o il trasporto pubblico elettrico, possano davvero rendere reale il sogno delle “isole verdi” ed essere fondamentali per supportare un turismo sostenibile, per isole come le Eolie dove ogni anno si registra un’affluenza giornaliera di 10.000 persone, e una mobilità intelligente per realtà come Lipari dove 12mila abitanti si muovono ogni giorno con 12mila mezzi targati.Per tutta la durata del festival sarà inoltre possibile vedere tutti i modelli di automobili di marchi di successo importati in Italia da Koelliker che saranno collocati nei posti più suggestivi delle isole: i Suv full electric Aiways U5 e Seres 3, il crossover ibrido plug in Eclipse Cross PHEV di Mitsubishi, il veicolo commerciale elettrico Maxus eDeliver 3 e l’edizione speciale del Wuzheng 3MX, veicolo commerciale a tre ruote, che per l’occasione sarà rivestito con le grafiche di Michele Ducato ispirate ai carretti siciliani.

