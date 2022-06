Vittoria, nascita Collettivo Politico. Italia Viva: “Ci voleva”

Il componente del comitato nazionale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, unitamente ai dirigenti ipparini dello stesso partito, Roberto Di Bona ed Enza Zagra, commentano con favore la nascita del Collettivo politico per una Vittoria democratica che, tra gli altri, vede la presenza nel gruppo dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia. “Un’ottima idea – sottolineano Liuzzo, Di Bona e Zagra – una novità che merita assoluto rispetto nel panorama politico vittoriese e diremmo anche ipparino in generale. Di sicuro, a Vittoria c’è la necessità di ricostruire un centrosinistra di governo che è chiamato a organizzarsi per affrontare le sfide del dopo Aiello che, per quanto ci riguarda, è già iniziato. Naturalmente, noi di Italia Viva siamo pronti a fornire il nostro contributo con il precipuo obiettivo di fare ritornare la città di Vittoria ai fasti di un tempo. E’ necessaria la massima determinazione nel portare avanti un percorso che, ne siamo certi, potrà garantire il raggiungimento di traguardi politici di un certo tipo”.

Salva