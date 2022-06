Sudafrica. Trovati morti 17 giovani all’interno di un bar

Almeno 17 giovani sono morti questa domenica in un bar della città sudafricana di East London, nel sud del Paese africano. Sono stati trovati esamini, e senza segni evidenti di violenza sulle parti del corpo. Sconosciute al momento le cause dei decessi anche se si fa strada l’ipotesi che possa trattarsi di inalazione di sostanze tossiche. ll capo della polizia provinciale della cittadina di East London, Thembinkosi Kinana ha sottolineato di non voler “fare alcuna speculazione in questo momento sull’accaduto”, quindi, “l’indagine continua”, ha detto l’ufficiale. Si stima che le vittime avessero tra i 18 ei 20 anni, anche se il portavoce del dipartimento dei trasporti della provincia, Unathi Bonqosi, ha riferito che le autorità stanno ancora cercando di determinare il numero esatto delle vittime che si prevede possano aumentare.

