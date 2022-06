Elezioni regionali: l’Udc correrà da solo

È già iniziato il conto alla rovescia per le elezioni regionali 2022 in Sicilia e sono già tante le voci che corrono per possibili alleanze e confluenze, come quella del partito di Lorenzo Cesa in altre liste che è stata smentita dal coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia.

“Smentisco categoricamente – ha affermato Decio Terrana, coordinatore dell’Udc in Sicilia – alcuni retroscena che parlano di fantomatiche liste congiunte dell’Udc con altri partiti alle prossime elezioni regionali. Noi correremo con il nostro simbolo, orgogliosi del nostro percorso e forti della nostra identità”.

Alle prossime elezioni regionali quindi gli elettori troveranno sulla scheda elettorale lo scudocrociato dell’Udc, che continua a confermare l’apprezzamento degli elettori, dimostrato con la recente elezione di Lagalla a sindaco di Palermo, figura sostenuta ed espressa dall’Udc, ma anche per un modo di fare politica dove ideali e pragmatismo convivono ed interagiscono proficuamente”.

“Con la lista dell’Udc siamo intenzionati ad offrire nuovamente a tutti gli elettori siciliani questa proposta politica forte e convincente”, conclude il coordinatore regionale dello scudocrociato.

