Messico. LGBTIQA+: in migliaia in marcia a Città del Messico

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia la comunità LGBTIQA+ (lesbiche, gay, bisex, transgender, queer, intersessuali, asessuali e altro ancora..) sono ritornati in piazza a Città del Messico, in occasione della 44a edizione del Pride-March. A cosa serve la marcia? Serve a difendere i diritti della diversità di orientamento sessuale in Messico, una delle società più maschiliste e con il più alto tasso di criminalità nei confronti di questa comunità. Migliaia di manifestanti con le loro bandiere arcobaleno, canti, manifesti e espressioni le più variopinte, si sono riuniti dalle prime ore mattutine davanti all’Angelo dell’Indipendenza manifestando la loro gioia all’appartenenza. La marcia è proseguita attraverso il Paseo de la Reforma e si è conclusa con una serata culturale nella mitica piazza Zocalo della capitale. Diritto alla diversità di orientamento sessuale che ottenuto il sostegno di diverse personalità messicane, tra le quali quella del sindaco, Claudia SheinBaum, del presidente del Consiglio cittadino per la sicurezza e la giustizia di Città del Messico, Salvador Guerrero Chiprés, accompagnato da Laura Borbolla Moreno, coordinatrice dell’Indagine sui reati di genere. Ares uno degli organizzatore del pride-march, ha affermato che “la marcia aiuta le persone che non hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio orientamento sessuale, o hanno paura di dichiararlo, perché il Messico è una nazione molto sessista e omofoba”. Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione il segretariato per la sicurezza e incolumità dei cittadini (SSC) ha schierato 1.800 agenti di polizia e altri 355 agenti lungo il tragitto. Gli organizzatori hanno esortato i partecipanti a mantenere diverse misure sanitarie come l’uso di mascherine e gel antibatterico, oltre al dovuto distanziamento sociale (la foto in realtà dimostrerebbe il contrario). L’International LGBTIQ+Pride Day in realtà si celebra nel mondo ogni 28 giugno per commemorare le mobilitazioni di quella comunità portate avanti dal 1969 giorno in cui protestarono contro le molestie e violenze dopo il raid della polizia al bar Stonewall Inn, situato nel quartiere del Greenwich Village di Manhattan a New York . Sei giorni di scontri violenti tra polizia e comunità gay di Manatthan che hanno segnato la nascita del movimento negli Stati Uniti e nel mondo.

