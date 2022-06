Rifiuti. L’idea del sindaco di Ispica, Leontini

Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, nel corso di una riunione fra i colleghi della provincia di Ragusa, accomunati dal terribile problema “immondizia sulle strade” a causa della inagibilità della discarica, ha dichiarato la piena disponibilità per una nuova struttura da approntare in un sito individuato nel territorio di sua competenza, a condizione che sia la Regione a farsi carico delle spese necessarie per la sua realizzazione, mentre i costi di gestione dovrebbero essere ripartiti fra i comuni della provincia. Iniziativa che dovrebbe risolvere autonomamente nell’ambito provinciale un problema di primaria importanza. Progetto assolutamente lodevole, per il quale occorre ringraziare sin d’ora il sindaco Leontini.

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma un modernissimo termovalorizzatore provinciale, dimensionato in base al fabbisogno dei dodici comuni iblei, da progettare ora, subito, nello stesso momento in cui si parla di una nuova discarica … NO?

