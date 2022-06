Scoglitti. Inaugurato sportello immigrazione

È stato attivato a Scoglitti lo Sportello per il contrasto allo sfruttamento lavorativo che fa seguito a quanto condiviso nel corso degli incontri del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione del 15 dicembre 2021, del 22 febbraio 2022 e del 25 maggio 2022, e in particolare alla proposta, avanzata dalla Prefettura di Ragusa e condivisa dai Sindaci della provincia, di attivazione di presidi territoriali, presso spazi individuati dagli Enti locali, al fine di consentire un intervento congiunto policentrico, di ascolto e orientamento delle vittime, o potenziali tali, di sfruttamento, con la collaborazione di tutto il network pubblico-privato territoriale, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo per la prevenzione e il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo rinnovato in data 21 aprile scorso.

A tale riguardo, il Sindaco di Vittoria e l’Assessore alle politiche sociali hanno prontamente confermato piena disponibilità, procedendo all’individuazione di una sede idonea e promuovendo una serie di incontri organizzativi, in sinergia con la Prefettura e con la rete territoriale, finalizzati a promuovere un’azione condivisa e integrata all’interno dello sportello che sarà animato da una intensa rete di collaborazioni.

In particolare, è già attivo ogni mercoledì pomeriggio, il Polo Sociale integrato promosso dall’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione Sicilia nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme. e gestito dalla cooperativa IntegrOrienta.

Analoga collaborazione sarà prestata dal Centro per l’Impiego di Ragusa la cui presenza è finalizzata a fornire servizi ad hoc a supporto delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, anche in riferimento alla buona pratica già consolidata a Ragusa dello sportello per l’incontro domanda-offerta di lavoro, strumento di legalità essenziale ai fini del contrasto del fenomeno del reclutamento illegale di manodopera e della pratica del caporalto.

Parimenti, la FLAI CGIL e i partner del progetto DIAGRAMMI di legalità al SUD Italia, finanziato dal Ministero del Lavoro e che prevede tra l’altro l’attivazione di Punti di Accesso ai Servizi, per l’informativa, l’orientamento e la presa in carico delle vittime di sfruttamento lavorativo, hanno altresì confermato la disponibilità a collaborare con lo sportello comunale, essendo presenti presso la sede della CGIL di Vittoria ogni mercoledì pomeriggio, per fornire un servizio informativo, di orientamento e tutela rivolto ai lavoratori e alle vittime di sfruttamento, con la presenza di un operatore e un mediatore.

Altri soggetti attivi sul territorio, come l’ente tratta, cooperativa Proxima, metteranno a disposizione le proprie competenze sia avvalendosi dell’utilizzo dello sportello come punto neutro per colloqui ad hoc sia nella condivisione di segnalazioni in entrata e in uscita a seconda delle necessità.

L’inaugurazione dello sportello del Comune di Vittoria prosegue dunque la buona pratica avviata nel mese di marzo dal Comune di Comiso e che, si auspica, possa coinvolgere ulteriori Enti locali nei prossimi mesi a partire da quelli ricadenti nella “fascia trasformata” ove la presenza di immigrati è rilevante

