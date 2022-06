Draghi, Macron e Scholz a Kyiv…l’opinione di Rita Faletti

Erano gli unici capi di Stato a non essersi recati a Kyiv per incontrare il presidente Zelensky. Ieri Draghi Macron e Scholz sono arrivati in treno nella capitale ucraina. Il premier italiano, il presidente francese e il cancelliere tedesco, i leader dei tre Paesi europei più importanti, hanno intrapreso assieme un viaggio che è la dimostrazione di quanto l’Europa sia riuscita a compattarsi attorno a un progetto di difesa e sostegno di un popolo aggredito a causa delle allucinazioni neoimperialiste di un individuo proiettato nel passato. L’iniziativa è partita da Draghi, che il 24 febbraio ha dichiarato quello che in questi mesi ha continuato a ripetere nelle varie occasioni: l’Ucraina deve difendersi e noi dobbiamo aiutarla a farlo, in tutti i modi, anche con l’invio di armi. La Russia non deve vincere. Che equivale a dire che deve perdere. Determinazione e diplomazia, spinta quest’ultima alle conseguenze estreme nella frase di Macron “Non dobbiamo umiliare Putin”, che si è guadagnato le critiche di Zelensky: il presidente francese venga a verificare di persona la brutalità dell’esercito invasore. In fondo, cosa ha sempre e solo chiesto Zelensky? Armi, di inviare le armi che servono a fermare l’aggressore che sta riducendo in macerie un Paese, uccidendo i suoi cittadini, calpestando la libertà all’autodeterminazione. Senza armi, l’Ucraina non esisterebbe più come Ucraina, che nella testa di Putin non è mai esistita. Prima di andare a Kyiv, Draghi ha dovuto probabilmente espugnare il muro d’incertezze di Scholz, un leader debole e confuso, troppo preoccupato per le imprese tedesche e troppo poco della tragedia di un popolo sotto assedio. L’altra faccia, quella negativa, della mentalità germanica, rigorosa fino all’intransigenza, che affiora quando l’inflazione sale e il Pil rischia di scendere. Macron e Scholz guardano alla politica interna, che è anche politica estera, e su questo fronte, Draghi sta dando una lezione di lucidità e pragmatismo. Il nostro premier “atermico”, come è stato definito non solo perché non indossa mai il cappotto, neanche con temperature polari, l’ex banchiere esperto di economia e finanza, nel rapporto tra economia e libertà, tra scelte di politica interna e politica estera, assegna alla libertà un ruolo fondamentale, che nel caso della guerra in Ucraina significa solidarietà nei fatti e capacità di visione. Il Financial Times, riferendosi a Draghi ha scritto: “L’approccio del premier con la Russia è uno dei più profondi cambiamenti di politica estera mai registrati in Europa da anni”. E’ stato Draghi, infatti, che per primo ha espresso la necessità di emanciparsi dalla dipendenza energetica di Mosca e in fatto di aiuti concreti a Kyiv, ha spinto perché la maggioranza votasse compatta per l’invio di armi all’Ucraina fino al 31 dicembre. “Siamo qui per portare sostegno incondizionato al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia e vivere in libertà. L’Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky”, ha detto Draghi ieri, evidenziando che l’Europa è concorde nell’ammissione dell’Ucraina allo status di paese alleato. I tre leader, con il presidente romeno Johannis, prima di incontrare Zelensky nel palazzo presidenziale, sono stati accompagnati a Irpin, una delle città martoriate dagli attacchi russi. Palazzi bombardati, case carbonizzate, ponti abbattuti, l’orrore e la devastazione che riportano indietro alla barbarie del passato. Il premier italiano ha osservato in silenzio, visibilmente commosso, lo scheletro di un’automobile dove i russi hanno assassinato una madre e i suoi due bambini, poi, guardandosi attorno “Ricostruiremo tutto”, ha detto. Macron e Scholz, forse prendendo atto della realtà, hanno promesso l’invio di armi “efficaci”, cioè pesanti , come Kyiv ha chiesto. Speriamo che alle parole seguano i fatti, dal momento che, finora, Boris Johnson, da solo, ha inviato al Paese il doppio delle armi fornite dall’Europa, tra cui missili a lunga gittata. E ci sono gli Stati Uniti che hanno stanziato un altro miliardo e fornito altre armi, arrivate a destinazione un paio di giorni fa. “Il viaggio non servirà a niente”, ha commentato il falco Medvedev, riferendosi ai tre leader come “mangia rane, mangia wurstel e mangia spaghetti”. Grazie mille, shit eater.

