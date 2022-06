Modica. Il Commissario Ficano incontra i rappresentanti delle Forze dell’ordine

A una settimana dal suo insediamento a Palazzo San Domenico, il Commissario del comune di Modica Domenica Ficano, ha voluto incontrare i responsabili delle forze dell’ordine della Città. Ieri, infatti, ha incontrato il Comandante della Compagnai Carabinieri Francesco Zangala, accompagnato dal Comandante di stazione Giovanni Grillone, e il Comandante della Guardia di Finanza Tenente Francesco Sozzo. Oggi, ha incontrato la dirigente della Polizia di Stato, Eva Carpinteri Nel corso dell’incontro, il Commissario ha espresso la necessità di una stretta collaborazione con le forze dell’ordine al fine di continuare a garantire l’ordine e la sicurezza

pubblica in città e in particolare nei quartieri periferici. I rappresentanti delle forze dell’ordine, nel ringraziare il Commissario, per il cordiale incontro, hanno dichiarato la loro piena e completa disponibilità a collaborare atteso che la sicurezza dei cittadini deve essere un bene comune da preservare e tutelare.

