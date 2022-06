Torna a Modica la fiera del fumetto “Modicomics”

Anche quest’anno si svolgerà a Modica la fiera del fumetto e della cultura fantasy “Modicomics and Games Festival 2022”.

Stavolta si terrà negli spazi urban del Centro Commerciale “La Fortezza”.

Fra gli ospiti, oltre a disegnatori emergenti come Rinaldo Pisana, Natalia Gennuso e Aurora Di Maria e i cosplayer di Ready Cosplay, anche illustratori affermati come Ignazio Piacenti, Simone Buonfantino, Ryd Comics ed Emanuele Gizzi.

C’è spazio anche per i videogames e l’intrattenimento di Twitch, con lo streamer Poldo; si conclude infine con la presenza del doppiatore Simone Lupinacci e il famoso cantante di sigle cartoon, Giorgio Vanni.

Quest’ultimo terrà un minilive sabato 25 giugno .

Salva