Parroci. Boom di nomine nel Vicariato di Modica

Nei giorni scorsi il Vescovo di Noto, Antonio Staglianò, aveva comunicato il terzo turno di nomine relative ai vicariati di Rosolini e Pachino. Oggi è il turno di Modica.

Il quarto turno, infatti, tocca le parrocchie più grandi della città di Modica e non solo.

Dopo ben 42 anni di servizio presso la Chiesa Madre “San Giorgio” di Modica lascia come parrocco don Giovanni Stracquadanio, al suo posto Don Michele Fidone, che diviene parroco dell’unità pastorale San Giorgio – Santa Teresa.

Don Nunzio Di Stefano, sostituirà don Fidone, divenendo parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime.

Don Gianluca Corvo diviene amministratore parrocchiale dell’unità pastorale Sant’Elena e Sant’Ippolito.

La Chiesa di San Luca, dopo la dipartita di don Giorgio Mallia, sarà affidata alle cure pastorali di don Vincenzo Rosana, quale parroco in solidum, mentre don Gianluca Fratantonio sarà parroco moderatore.

Don Giovanni Roccasalvo sostituisce don Barone come nuovo parroco della Parrocchia Maria Assunta a Marina di Modica.

