Pediatria a Ragusa. M5S Ragusa incontra Elia e Comisi

“Una giornata importante, quella di ieri, perché arrivata a conclusione di un percorso che ha visto, come protagoniste, le mamme, le quali hanno iniziato una importante mobilitazione dal basso, predisponendo una petizione che ha sicuramente messo in moto numerosi rappresentanti istituzionali”.

Così i consiglieri comunali Antonio Tringali e Sergio Firrincieli, che hanno organizzato un incontro con al centro la riattivazione del reparto di Pediatria a Ragusa, tra una delegazione di mamme firmatarie della petizione e il direttore generale facente funzioni dell’Asp 7 di Ragusa, Raffaele Elia. E l’unità pediatrica dell’ospedale Giovanni Paolo II, è notizia di ieri, potrebbe verosimilmente essere aperta nel mese di settembre. “Nelle settimane scorse – affermano i due rappresentanti pentastellati – eravamo stati interpellati da queste mamme che ci avevano chiesto aiuto per la questione Pediatria che, ormai da due anni, nella nostra città, non trova spiragli risolutivi per quanto concerne l’apertura del reparto. All’incontro era presente anche il dottor Fabrizio Comisi che è il capo dipartimento dell’area oltre ad essere primario di Pediatria a Vittoria. Ci hanno spiegato che è nelle loro intenzioni aprire il terzo reparto di pediatria, ossia quello di Ragusa e tutto ciò dovrebbe succedere dopo che sarà stilata la graduatoria relativa al bando che è scaduto nei giorni scorsi. La notizia è che in queste ore è stata pubblicata la data in cui la commissione si riunirà per valutare i curricula. Al momento ci sono due specializzati e 23 specializzandi. Quindi, se non ci saranno problemi di sorta, saranno assunti i due pediatri rimanenti nella graduatoria, mentre altri due, oltre i quattro già disponibili, saranno attinti rispettivamente dagli ospedali di Modica e Vittoria. Sapremo tutto, comunque, già il 29 giugno quando i colloqui saranno ultimati”.

“La finestra di settembre – proseguono Firrincieli e Tringali – potrebbe quindi dare la soluzione definitiva, anche se è verosimile attendersi una possibile accelerazione, nel caso di maggiore velocizzazione delle procedure, come ci è stato ribadito dai vertici Asp. Speriamo, insomma, che, in tempi brevi, sia sanata e risolta quella che può essere definita come un’anomalia decisionale sfociata in una vera e propria emergenza. E che si associa ad altre criticità già rilevate, che lasciamo all’attenzione del dirigente, naturalmente da poco insediato, come la gestione dei genitori in arrivo al Pronto Soccorso del GpII. Siamo, però, sicuri che con la buona volontà di tutti e ognuno con i propri ruoli si compiranno tutti gli sforzi possibili e immaginabili per venire incontro alle esigenze dell’utenza ragusana”.

