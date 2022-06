Pelligra. Lavori villa comunale Vittoria, tempi non rispettati

Che fine ha fatto il completamento dei lavori alla villa comunale di Vittoria? E’ l’interrogativo che il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, rivolge all’Amministrazione Aiello dopo avere constatato che gli stessi non si sono ancora conclusi. “Una domanda mirata – afferma Pelligra – dovuta al fatto che, rispondendo a una mia interrogazione in proposito del 29 aprile, l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, mi aveva assicurato che non c’era alcun tipo di problema e che gli interventi stavano proseguendo come da programma e che gli stessi si sarebbero conclusi il 15 maggio, giorno più, giorno meno. Ora, a nessuno sfuggirà che ci troviamo al 7 giugno e che del tanto decantato completamento manco se ne parla. Anzi, sembra che siamo molto lontani dall’obiettivo. La villa comunale, adesso, è stata riaperta ma deve ancora essere effettuata la ripavimentazione nella parte centrale. Attendiamo di capire che cosa sia accaduto e le ragioni per cui neppure questo cronoprogramma, così come è accaduto per altri lavori pubblici, è stato rispettato”.

