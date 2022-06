Equitazione. L’amazzone ragusana Barone conquista importanti risultati

L’amazzone ragusana Gaia Barone, che monta Favorieta S per l’Asd La Cuadra di Viagrande, ha conquistato, domenica scorsa, negli impianti dell’Adim di Augusta, la medaglia d’oro nel campionato assoluto primo grado che ha avuto valenza regionale. Barone, inoltre, si è aggiudicata il primo posto anche nel campionato regionale assoluto primo grado junior dando prova delle proprie attitudini. Che l’atleta iblea sia in grande spolvero, lo testimonia il fatto che la stessa, la domenica precedente, aveva partecipato con la propria squadra capitanata da Lorenzo De Luca dell’Aeronautica militare, alla top five master disputatasi all’ovale di piazza di Siena a Roma, classificandosi al secondo posto con il resto del gruppo. “Voglio sottolineare – afferma il capogruppo M5s, Sergio Firrincieli – i grandi risultati conquistati da questa giovane atleta che hanno consentito di mettere in risalto il nome della nostra città a più livelli. E’ la ragione per cui invito il Comune a predisporre un riconoscimento che celebri, giustamente, il raggiungimento di tali traguardi nel campo dell’equitazione”.

Salva