Carpentieri: “Omaggiamo tutta la Modica Calcio”

“Convocare nell’aula del Consiglio Comunale tutto l’organico del Modica Calcio in modo da omaggiare la squadra cittadina così come merita”. E’ quanto chiede il Consigliere Comunale, Mommo Carpentieri, al Presidente del Consiglio Comunale di Modica, Carmela Minioto, alla luce dei successi, ben noti, ottenuti dalla formazione rossoblù in Campionato e Coppa Italia. “E’ sotto gli occhi di tutti quanto di storico realizzato dalla squadra del Modica Calcio. Una formazione riuscita non solo a centrare tutti gli obiettivi della stagione ma capace anche di appassionare ed avvicinare allo sport ed ai colori cittadini tantissimi nuovi tifosi, famiglie e giovani. Inoltre le recenti polemiche in merito alla mancanza di un campo sportivo adeguato non devono sollevare ulteriori barricate tra il mondo dello sport e le istituzioni, anzi, al contrario, si deve riuscire a fare squadra e trovare una soluzione aldilà di colori e schieramenti politici. Oggi più che mai è importante dimostrare alle società sportive, ai tifosi modicani ed in particolare al Modica calcio la vicinanza delle istituzioni anche attraverso piccoli ma significativi momenti come quello che propongo. Per tali ragioni – continua Mommo Carpentieri – mi rivolgo al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, affinché inviti, il prima possibile, la società del Modica Calcio (giocatori, staff e dirigenza) a Palazzo San Domenico alla presenza di tutto il Consiglio Comunale che, come sappiamo, è il massimo organo di rappresentanza di ogni singolo cittadino. Sarà un momento non di politica ma di festa e di dialogo, sarà un modo per far comprendere ai tifosi ed alla società del Modica calcio la vicinanza di questo Comune al mondo dello sport cittadino. Lo sport cittadino non può e non deve sembrare abbandonato a se stesso ed il Comune di Modica deve fare quanto di propria competenza per riuscire a far sinergia, placare i malumori e permettere ai rossoblù di iniziare con il piede giusto il nuovo ed esaltante campionato d’Eccellenza. Un momento di incontro per omaggiare tutti insieme la squadra del Modica calcio sarebbe il primo segnale di vicinanza tra questa amministrazione e la società rossoblù che ci ha regalato tantissime emozioni”.

