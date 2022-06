I.I.S. “Curcio” di Ispica: incetta di premi

Continuano i successi dell’indirizzo Scientifico Opzione Scienze Applicate dell’Istituto “Curcio” di Ispica che,durante l’anno scolastico in corso, si è distinto in varie competizioni di matematica, fisica, informatica e scienze facendo incetta di piazzamenti a livello nazionale e internazionale.

Proprio nei giorni scorsi la studentessa Amina Charraki della classe 3BS è stata tra i primi quattro studenti italiani a essere premiata a Roma per le Olimpiadi nazionali di Scienze della Terra dopo aver superato le fasi regionalie farà parte di diritto della squadra nazionale delle IESO (Olimpiadi Internazionali di scienze della terra) che si terranno ad Aosta dal 24 al 31 agosto.

L’importante risultato di Amina in ambito scientifico si va ad aggiungere al prestigioso traguardodi Vincenzo Latino (VA LSOSA) che ha superato la fase regionale dei Giochi della Chimica partecipando alla gara nazionale a Roma dal 25 al 27 maggio classificandosi al quattordicesimo posto, all’importante risultato diCarmelo Lauretta (classe IVA LSOSA) che si è classificato alla fase regionale delle Olimpiadi nazionali di Neuroscienze e a quello dell’alunno Andrea Giannone (classe VB LSOSA) che nelle Olimpiadi nazionali di fisica è arrivato primo nella gara di II livello (provincie Ragusa e Siracusa) guadagnando l’accesso alla finale nazionale disputata dal 20 al 23 aprile a Senigallia.

Ma è soprattutto nelle gare nazionali di matematica che l’istituto “Curcio” quest’anno ha fatto una vera propria incetta di premi. Infatti nelle Olimpiadi di Matematica (gara individuale) l’alunno Leonardo Alma(classe VA LSOSA) è arrivato primo nella gara provinciale (Ragusa) e ha ottenuto il pass per la finale nazionale che si è svolta a Cesenatico dal 5 all’8 maggio, nei Campionati Internazionali di matematica dell’Università Bocconi gli studenti Francesco Assenza(classe IALSOSA),AlessandroGambuzza (classe IA LSOSA), Leonardo Alma (classe VA LSOSA) e Andrea Giannone (classe VB LSOSA) hanno superato le semifinali (Polo di Siracusa) e si sono classificati per la finale nazionale che si èsvolta a Milano presso l’Università Bocconi il 14 maggio . E ancora nei Giochi matematici del Mediterraneo ben due alunni, Giovanni Cerruto (classe IIIA LSOSA) e Giorgio Caccamo (classe IA LSOSA) si sono classificati, dopo aver superato tre fasi di selezione, alla finale Nazionale che si è svolta il 7 maggio on line.

Sempre in matematica ottimi piazzamenti nazionali hanno avuto anche le squadre che sono state costituite per partecipare alle competizioni di matematica per squadre(Olimpiadi della matematica, Giochi della Bocconi, Etniadi Team Cup).

E se questi piazzamenti prestigiosi ancora non bastasserosuccessi importanti per il Curcio si sono registrati anche nella fase regionale dei campionati studenteschi che si è svolta a Palermo il 19 maggio scorso in cui Filippo Modica (classe 1BSLSOSA) ha guadagnato il secondo posto nella gara dei 1000 metri di atletica leggera su pistae nelle Olimpiadi nazionali di problemsolving in cui gli alunni Michele Di Giorgio, Filippo Modica e Maria Anastasia Spadaro (classe IB LSOSA) sono approdati alla fase regionale delle gare individuali e la classe IIA LSOSA si è classificata quinta in Sicilia nell’ambito della competizione a squadre.

“Questi risultati- ha commentato il dirigente scolastico Maurizio Franzò – premiano il lavoro serio e appassionato che ogni giorno i nostri ragazzi, i nostri docenti e tutte le figure della nostra scuola portano avanti con determinazione e impegno. A tutti loro vanno i miei complimenti e la mia gratitudine. . Ad maiorasemper!”.

