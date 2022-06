Modica tra i 49 comuni riconosciuti “Ente Plastic Free”.

Il Comune di Modica è stato inserito nella valutazione di oltre 450 Comuni per il riconoscimento di Ente “Plastic Free”. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato 4 giugno nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, con il patrocinio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comune di Firenze. La premiazione ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali, evidenziando il loro impegno per il Pianeta. I criteri di valutazione si sono basati su 5 pilastri fondamentali come la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la collaborazione con l’associazione, la gestione dei rifiuti urbani e le attività a favore dell’ambiente, organizzate durante l’anno. Tutti requisiti che hanno permesso di classificare i Comuni su 3 livelli di virtuosità: 1, 2 o 3 tartarughe. Sono stati valutati oltre 450 Comuni, premiandone ben 49 con il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità. I complimenti da parte dell’Associazione “Plastic Free” a tutte le amministrazioni che si sono impegnate in termini di sostenibilità #ambientale. Non possiamo che essere orgogliosi come città – ha dichiarato l’assessore Lorefice – per questo ennesimo riconoscimento che quest’amministrazione ha ottenuto, perché certifica ancora una volta che Modica è una Città che rispetta l’ambiente e tutto ciò non può che renderci orgogliosi e motivati.

