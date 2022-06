Prezzi in rialzo. Occorre nuovo bando per la Ragusa-Catania

I prezzi lievitano e le tariffe del bando precedente non soddisfano le imprese. Occorrerà, a questo punto, un nuovo bando di gara per l’autostrada Ragusa-Catania che sarà ripubblicato per essere aggiornato col nuovo prezzario. Lo hanno deciso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci (nella qualità di commissario dello Stato) e i vertici dell’Anas, dopo avere raccolto anche il grido d’allarme lanciato dall’Ance, l’Associazione dei costruttori, che ha denunciato l’eccezionale e imprevedibile aumento dei costi di costruzione legato al conflitto bellico russo-ucraino. Dopo un approfondito confronto, il Commissario straordinario e l’Anas, stazione appaltante dei lavori, hanno dovuto prendere atto della sopravvenuta insostenibilità della stima economica del progetto e hanno concordemente stabilito di disporre l’applicazione del nuovo e più recente prezzario Azienda dello Stato.

