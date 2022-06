Pediatria Ragusa. Amministrazione incontra vertici Asp iblea

“Stamani, insieme al presidente Ilardo in rappresentanza dell’intero Consiglio comunale, – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – abbiamo incontrato il Direttore Sanitario e facente funzione di Direttore Generale Asp, il dott. Raffaele Elia, per la questione pediatria, che agita, giustamente, la nostra comunità. Il massimo dirigente Asp ci ha illustrato l’iter avviato per colmare al più presto la lacuna dovuta all’assenza di un reparto di pediatria all’Ospedale Giovanni Paolo II, nell’interesse non solo della città di Ragusa ma dell’intera provincia, perché ogni ospedale abbia il proprio reparto dedicato ai più piccoli.

Il direttore Elia ci ha comunicato che, dopo aver già indetto alcuni bandi, andati purtroppo deserti, 3 pediatri specialisti e 23 specializzandi hanno ora risposto favorevolmente. Coi locali pronti e la squadra infermieristica già disponibile, a meno di rinunce da parte dei 3 pediatri specialisti, nell’arco di poche settimane il team potrà quindi entrare in servizio, ed il reparto finalmente riaprire”.

