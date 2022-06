Vacanze in arrivo: consigli per la scelta della valigia

Viaggiare è sempre una grande avventura. Si scoprono posti nuovi, ci si rilassa e si collezionano importanti e preziosi ricordi di vita. Ma siamo pur sempre lontani da casa e la necessità di portare con sé tutti i comfort di casa propria è impellente. Ecco perché bisogna saper scegliere con cura la propria valigia, che sarà nostra fedele alleata durante i nostri viaggi. Bisogna valutare attentamente tutte le caratteristiche, per capire se si adatta perfettamente alle nostre esigenze.

Le dimensioni

Le dimensioni della valigia varieranno a seconda del tipo di viaggio che andremo a fare. Un viaggio di lavoro richiede il minimo indispensabile, mentre una lunga vacanza al mare richiederà uno spazio più ampio per costumi, teli mare e diversi cambi.

In linea di massima possiamo dire che uno zaino è perfetto per i viaggi avventurosi, una valigia piccola per i viaggi brevi, una di media grandezza per vacanze nei mesi estivi (gli indumenti estivi occupano meno spazio di quelli invernali) e una grande e capiente per vacanze invernali o per contenere il guardaroba di più persone.

Lo stile

Può sembrare un fattore secondario, ma ricordiamoci che la nostra valigia la vedranno molte persone. Per cui non c’è niente di male a sceglierne una alla moda e che rispecchi il nostro stile personale. Senza contare, che una valigia con stampe particolari è facilmente riconoscibile e si ridurrà notevolmente il rischio che venga accidentalmente presa da un altro passeggero. Perciò, non ci resta che scegliere la fantasia che più ci piace. Attenzione ai colori chiari: si sporcano facilmente!

Trolley, zaino o valigia con manici?

Il trolley è sempre la scelta migliore, soprattutto per valigie grandi. Sarà più facile da trasportare ed è perfetto e pratico per l’aereo. Molto pratici, ad esempio, i trolley per bagaglio a mano di Piquadro. Lo zaino è adatto per i più giovani, che hanno necessità di spostarsi da una meta all’altra, magari sui mezzi pubblici e vogliono evitare l’ingombro di una valigia da trascinarsi dappertutto. Lo zaino in questo caso è una scelta più pratica. La valigia coi manici va bene per viaggi di lavoro, in cui si deve portare con sé poco e niente.

Valigia morbida o rigida?

Anche questo è un bel dilemma. Sicuramente le valigie morbide sono perfette per essere infilate negli scomparti dell’aereo e si adattano facilmente al loro contenuto. Le valigie rigide e semi-rigide sono però più resistenti. Starà a noi capire quale tipologia si adatta meglio al tipo di viaggio che abbiamo in mente.

Scegliere valigie di qualità

Andare a risparmio sulle valigie non è mai una buona idea. Puntare su una buona marca o in generale su una valigia di qualità, assicurerà maggiore sicurezza ai nostri oggetti e al guardaroba e potrà durare verosimilmente moltissimi anni. Materiali di qualità garantiscono maggiore affidabilità ed evitano spiacevoli incidenti, come rotelle rotte o cerniere difettose, parecchio scomodi da gestire quando si è lontani da casa.

Dove acquistare

Che sia in un negozio fisico o online, sarà fondamentale assicurarsi della qualità del prodotto che sceglieremo. Dal vivo potremmo toccare con mano la valigia ed accertarci della grandezza e della praticità in generale. Online avremo a disposizione schede tecniche che serviranno allo stesso scopo, con la comodità di farlo da casa propria.

Insomma le caratteristiche da controllare quando si compra una valigia sono tante, ma con questa piccola guida, è praticamente impossibile sbagliare. Il consiglio finale è quello di scegliere una valigia che si adatti a più tipologie di viaggi. In modo da acquistarne solo una, di qualità, che risponda a tutte le nostre esigenze.

