Kaucana. Oltre 120 i partecipanti al “Vela day 2022”

Sono stati oltre 120 i partecipanti al Vela day 2022 che si è svolto nei giorni 2 e 5 giugno presso il Circolo velico Kaucana. La sede del Cvk ha ospitato gli appassionati e tutti coloro che si sono voluti cimentare per la prima volta con il mondo della vela. Optimist, Wind surf, 555Fiv e catamarani hanno animato le acque antistanti la storica sede del circolo con a bordo istruttori, atleti e soci che hanno accompagnato, al battesimo della vela, un folto gruppo di persone che si è voluto scommettere di età compresa dai sei anni in su. E’ stata una bella manifestazione, così come negli auspici della Fiv, che ha fatto registrare un interesse molto elevato e che lascia ben sperare per adesioni future al mondo della vela. Grande interesse, poi, ha riscontrato l’Hydrofoil, che sarà la novità dei corsi estivi del Cvk. Si tratta di una tavola con superficie laminare che, immersa nell’acqua, permette, con l’aumento della velocità, di creare una spinta verticale, contrastando la gravità, permettendo di sollevare lo scafo ed eliminare la resistenza del fluido. Ci sono tutti gli elementi, insomma, perché l’estate del Cvk che ha appena aperto i battenti possa rivelarsi ricca di spunti, non dimenticando, altresì, il grande interesse suscitato dall’attività agonistica che prosegue su più fronti e che potrà diventare sempre più esaltante con il passare dei mesi e con l’organizzazione di altre iniziative degne del massimo rilievo.

