Comibleo. Scorci Ibla ricoperti di sterpaglie.

In attesa che prenda il via la nuova esperienza della ztl a Ibla, rispetto a cui continuiamo a registrare molte perplessità e, comunque, l’aspettiamo al banco di prova per comprendere se e che cosa non funziona, ci siamo fatti un giro per la città antica per capire in che modo la stessa sia stata preparata all’arrivo dei turisti che, ormai, in gran numero, ogni giorno, affollano le viuzze barocche. Purtroppo, quello che abbiamo visto non ci è piaciuto”. E’ quanto affermano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che ha realizzato un piccolo report fotografico che fa riferimento ad alcuni scorci di Ibla. “Siamo patrimonio mondiale dell’Umanità, non dobbiamo mai dimenticarcelo – continuano da Comibleo – così come non dobbiamo scordare che occorre farsi trovare sempre pronti, soprattutto quando arrivano i turisti. E, invece, che cosa accade? Le erbacce rampicanti, in alcune zone, magari saranno le meno transitate ma in ogni caso sono comunque oggetto di attenzione da parte dei visitatori, la fanno da padrone, infestano i muri, abbondano lungo i cigli stradali. Insomma, si rende necessaria una urgente azione diserbo. Spiace dovere constatare che tutto questo non accade in automatico, come se l’estate arrivasse all’improvviso, ma sia necessaria una reiterata sollecitazione. Noi di Comibleo siamo qua a vigilare e chiediamo che si possa intervenire il prima possibile per eliminare questo degrado e fare in modo che tutta Ibla si presenti con il proprio vestito migliore”.

Salva