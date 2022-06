Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di un progetto per lo svincolo di Contrada Caitina ed innesto nella ex Statale 115.

In poche settimane sarà possibile usufruirne per accedere ed uscire dalla zona delle scuole bypassando il Polocommerciale.

La strada, a doppio senso di marcia, costeggerà il parcheggio dello stadio “Pietro Scollo” e sboccherà direttamente in Via Silla.