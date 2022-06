Modica. Giorgio Migliore ottiene nuovo proroga allo sfratto

Ha ottenuto altri venti giorni circa di tempo il modicano Giorgio Migliore che nelle scorse ore ha ricevuto per la seconda volta la visita dell’ufficiale giudiziario che aveva in cartella il decreto di sfratto. Migliore ha chiesto ancora tempo per sanare la sua situazione prima di consegnare le chiavi ai nuovi proprietari che hanno acquistato la sua casa all’asta per una cifra irrisoria rispetto ai circa 150 mila euro di valore stimato. Dovrà lasciare casa entro il 28 giugno. “Spero di trovare casa dove andare ad abitare in questo periodo che mi è stato concesso – dice l’interessato -. Bisogna lottare per porre fine a questi sistemi vigliacchi e meschini. Nel mio caso si tratta di vicini di casa, amici di mio padre, che hanno sfruttato la mia caduta in disgrazia”. Il debito a carico di Giorgio Migliore ammontano a circa 400 mila euro. Questo il quarto bene venduto all’asta di proprietà dell’uomo.

