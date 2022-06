Messico. Salamanca: uccise sei persone di un Istituto elementare

Proiettili letali per sei persone, cadute sotto i colpi sparati da alcuni loschi individui, che hanno colpito a bruciapelo a bordo di motociclette. E’ accaduto all’aperto mentre era in corso una riunione antistante la scuola elementare Sor Juana Inés de la Cruz, nella città di Salamanca, Guanajuato, situata nella regione centro-settentrionale del Messico. I deceduti, che a quanto pare, ancora non sono stati identificati, sarebbero due donne e quattro uomini facenti parte, con ogni probabilità, dell’Istituto. Il massacro è avvenuto nel quartiere di Barrón, dove si sono recate le forze di polizia municipale e la Croce Rossa, messe in allerta dalla comunicazione al numero di emergenza nazionale 911 composto dai vicini. Secondo quanto riportato dalla segreteria esecutiva del Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza, da gennaio ad aprile di quest’anno a Guanajuato sono state uccise più o meno con le stesse modalità e procedure ben 993 persone.

