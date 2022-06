E’ una donna il commissario che sostituirà il sindaco di Modica

E’ palermitana, esattamente di Bagheria, il commissario chiamato a sostituire il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Si tratta di Domenica Ficano, 61 anni, che per tre anni è stata segretario comunale di Monreale. Ha prestato servizio nei comuni di Castelbuono e Bagheria, come segretario generale, prima di essere nominata, a gennaio 2021, commissario straordinario di Gioiosa Marea. Nel periodo di segretariato a Monreale fu raggiunta da una busta contenente una lettera minatoria con insulti e due proiettili. La nomina, come prevede la legge, è arrivata dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali. La commissaria avrà il compito di traghettare il Comune alle prossime elezioni amministrative del 2023. Si insedierà nei prossimi giorni e da quel momento verrà meno la giunta comunale.

