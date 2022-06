Ciclismo. Vittoria, altro successo nel messinese per la Multicar

Altra vittoria in provincia di Messina per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine nella categoria Allievi. Ed è la sesta in questa stagione. Stavolta, però, ad arrivare con le mani alzate è stato Emanuele Cataudella che, ben supportato dai compagni di squadra, è riuscito a presentarsi da solo sotto il traguardo. Spicca anche il terzo posto di Giuseppe Carmeni con Donato Firullo, mentre in quarta posizione si è classificato Nunzio Fallo. Da incorniciare anche le performance di Giuseppe Garofalo e di Ivan Minardi che hanno dato una grossa mano alla compagine gialloblù. In evidenza, altresì, il buon piazzamento, nella categoria Esordienti di secondo anno, di Matteo Verdirame che ha centrato la seconda posizione oltre a Corrado Spataro che, invece, è arrivato quarto. Sul fronte della categoria Esordienti di primo anno, gradino più basso del podio con Salvo Caruso, un terzo posto che continua a ripagare il giovane atleta di tutti i sacrifici compiuti. L’altra grande impresa l’Asd Multicar Amarù l’ha compiuta, sempre ieri, alla seconda edizione della Granfondo Giro dell’Etna disputatasi a Pedara e rivolta alla categoria juniores. L’alfiere gialloblù Christian Di Prima ha conquistato il successo, dando ulteriore prova delle proprie caratteristiche. Ottimi piazzamenti per tutti gli altri del gruppo con Elia Basile, Flavio Madonia, Ivan Kalmikov, Lorenzo Ragusa, Mirko Nicolosi e Giuseppe Sanfilippo. “Abbiamo dato prova, ancora una volta – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – delle nostre capacità. Ringrazio il vicepresidente Giuseppe Massaro e i diesse Ugo D’Onofrio e Gianpiero Pitino per il grande sostegno fornito”.

