Pippo Pollina in concerto e convegno a Modica

Dopo diverse tappe italiane (Milano, Torino, Bologna, Verona, Porto S. Giorgio, ecc.), Canzoni segrete tour di Pippo Pollina approda anche in Sicilia, con le date al Teatro Massimo di Palermo (10 giugno) e al Nuovo Cineteatro Aurora di Modica ( 11 giugno ).

Il cantautore palermitano, fondatore del gruppo Agricantus, lascia l’Italia alla fine del 1985 per intraprendere un viaggio senza una meta precisa e dopo 3 anni di giro del mondo approda in Svizzera, dove oggi vive, nella città di Zurigo. Impegnato nell’allora nascente movimento antimafia, collabora al mensile catanese “I siciliani” fino all’omicidio ad opera di cosa nostra del suo direttore storico Giuseppe Fava. Da sempre sensibile ai temi della criminalità organizzata e a tutto ciò che la concerne, è uno dei pochi artisti che ha portato questi argomenti al centro della sua attività musicale, dedicando celebri canzoni ad alcuni grandi interpreti della lotta antimafia, da Don Pino Puglisi a Paolo Borsellino e Peppino Impastato… Ed ora Margherita Asta, a cui è dedicata la canzone del nuovo album “Pizzolungo”.

Un canzoniere di circa 200 brani incisi nel solco di 24 album e oltre 4.000 concerti in Italia, Germania, Austria, Francia, Svizzera, Olanda, Svezia, Belgio, Egitto, USA. Innumerevoli collaborazioni artistiche tra cui rimarchevoli quelle con Franco Battiato, Inti-Illimani, Konstantin Wecker, Linard Bardill, Nada, Georges Moustaki, Schmidbauer & Kälberer, Charlie Mariano, Patent Ochsner, Giorgio Conte ecc. fanno di Pollina un artista in perenne movimento creativo, uno dei depositari della tradizione della grande canzone d’autore italiana.

La tappa modicana dell’11 giugno si articolerà in due momenti.

Il primo, alle 17.30 , nel piazzale della Chiesa del Soccorso, con un dibattito pubblico su “La mafia a trent’anni dalle stragi. Le verità nascoste e quelle rivelate” che sarà moderato da Giovanni Denaro, avvocato, già redattore de Il Clandestino (I Siciliani giovani). Fra i relatori insieme a Pippo Pollina, anche Claudio Fava, scrittore, giornalista e Presidente della Commissione Regionale Antimafia e Angelo Di Natale, giornalista InSicilia Report. L’incontro fa parte di una serie di appuntamenti nati dall’idea del cantautore Pippo Pollina di abbinare lo spettacolo del suo nuovo album “Canzoni segrete” ad un convegno su queste tematiche, anche come occasione per rilanciare il ruolo dell’arte in quanto strumento di denuncia e di approfondimento. A distanza di trent’anni troppe domande sono ancora senza risposta e gli inquirenti faticano a trovare il bandolo della matassa, soprattutto quando la ricostruzione si addentra fra gli oscuri rapporti che la criminalità, il terrorismo stragista e parte delle istituzioni italiane hanno intessuto nel corso di decenni di vita repubblicana.

Il secondo, alle 21 , al Nuovo Cineteatro Aurora, con il concerto in cui l’artista siciliano presenterà il suo ultimo album appena uscito per Jazzhaus e Storie di Note. Un album che, attraverso i suoi brani, racconta le riflessioni di un poeta, stati d’animo – a volte anche molto intimi – messi in versi e melodie, dove il cantautore continua a narrare in musica sogni, speranze, delusioni, attraverso 14 brani che mostrano un artista maturo, nel bel mezzo di una ricerca personale e che continua ad affrontare nuove sfide.

Nell’ambito del concerto, oltre alle canzoni inedite del nuovo album, saranno proposte anche alcune fra le più significative del vastissimo canzoniere di Pippo Pollina, da sempre attento alle tematiche sociali, di libertà, contro le guerre, le dittature, le mafie….

Ad accompagnare Pollina in questo concerto è un’eccellente formazione interamente italiana, il Palermo Acoustic Quintet: Fabrizio Giambanco, batteria; Mario Rivera, basso; Gianvito Di Maio, tastiere; Roberto Petroli, sax e clarinetto; Edoardo Musumeci, chitarre.

Sabato 11 giugno, ore 17.30

Convegno La mafia a 30 anni dalle stragi. Le verità nascoste e quelle rivelate.

L’arte musicale contro la cultura mafiosa

Piazzale Chiesa del Soccorso (Corso Umberto I, 160)

Sabato 11 giugno, ore 21,00

Concerto Canzoni Segrete tour

Nuovo Teatro Aurora (Corso Regina Elena, 52)

