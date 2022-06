L’importanza dell’impermeabilizzazione nelle centrali eoliche

Tra le energie rinnovabili, quella prodotta dal vento è stata una delle prime ad essere sfruttata dall’uomo. Oggi, questo tipo di energia produce prevalentemente elettricità, mediante l’impiego di centrali eoliche che, per un funzionamento ottimale, devono essere collocate in zone particolarmente ventose. Per questa ragione l’impianto a pale eoliche è soggetto a sollecitazioni meccaniche continue e molto intense ed è necessario prevedere un’impermeabilizzazione in grado di resistervi, senza essere soggetta a continue fessurazioni e quindi infiltrazioni. Nel caso di riqualificazione, è importante individuare soluzioni, come quelle di Triflex, che consentano interventi rapidi e duraturi, annullando o riducendo al minimo i tempi di stasi dell’impianto. Triflex è leader internazionale nelle soluzioni di impermeabilizzazione liquide a base di PMMA, che trovano applicazione in tetti piani, tetti verdi, balconi, terrazze, parcheggi, segnaletica orizzontale, applicazioni in sedi industriali e progetti speciali quali impianti sciistici e di produzione di energia, soggetti a sollecitazioni meccaniche molto intense, come dimostrano i recenti progetti realizzzati a Mazara del Vallo (foto) e Paderborn (Germania), con l’impiego di Triflex Towersafe.

