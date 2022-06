Vittoria. “Indifferenziata” incontrollata. Vinciguerra denuncia

Il consigliere comunale Alfredo Vinciguerra di Fratelli d’Italia, con un reportage fotografico, ha denunciato la mancanza di controlli a Vittoria per quanto concerne la raccolta differenziata e in particolar modo per il secco indifferenziato.

“Lunedì sera – dice Vinciguerra – ho ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che ho raccolto in un ampio reportage fotografico. In buona sostanza nel giorno dell’esposizione del secco indifferenziato in tantissimi hanno esposto di tutto, anche materie “nobili” ossia riciclabili come vetro, plastica e carta. Questo vuol dire che non vi sono controlli! Quindi vengono gettati in discarica materiali che potrebbero essere, se ben differenziati, fonte di importanti risorse sotto forma di corrispettivo dal consorzio CONAI”-

Poi Vinciguerra continua: “Invece l’assoluta mancanza di controlli e sensibilizzazione, l’anarchia totale alla quale l’amministrazione Aiello sta relegando la città, determinerà molto presto, ancora una volta, l’esaurimento anticipato della quota disponibile conferibile al TMB di Cava dei Modicani e quindi l’impossibilità di raccogliere e conferire. Quindi chi paga? Pagheranno i cittadini coscienziosi che differenziano correttamente e che dovranno tenersi il rifiuto in casa per giorni e giorni e saranno costretti a subire la vista di micro discariche abusive in ogni dove!”.

“Cosa sta facendo l’amministrazione per promuovere e potenziare la differenziata, evitando il blocco del conferimento ed il collasso del sistema? La risposta è molto semplice: niente. Il sindaco scaricherà le sue inefficienze sulla ditta quando la colpa è come sempre attribuibile all’incapacità sua e della sua squadra. Dimissioni subito, prima che sia troppo tardi!”, conclude Vinciguerra.

