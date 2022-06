I ciclisti della Almo emergono tra gli juniores a Floridia

La Nial Almo Nizzoli non si ferma. E continua ad inanellare risultati degni della massima attenzione, uno dietro l’altro. E’ accaduto anche domenica scorsa con la Coppa Ascensione che, giunta alla 99esima edizione, si è disputata a Floridia, in provincia di Siracusa. In questo contesto, a fronte di un parterre di tutto rispetto presentatosi ai nastri di partenza, Marco Brancato, nella categoria Juniores, ha animato la gara quasi perfetta, riuscendo ad arrivare al secondo posto, dando prova di possedere moltissima birra in corpo, circostanza che lascia ben sperare per le prove future. Ma non solo. Ancora una volta il gioco di squadra l’ha fatta da padrone e Brancato è riuscito a favorire l’arrivo al quarto posto del compagno di squadra Samuele Raineri. Insomma, una bella soddisfazione per i due corridori della società monterossana che hanno risposto presente alle sollecitazioni del direttore sportivo Giorgio Scribano. Da mettere in rilievo, altresì, nella categoria Allievi, anche la buona performance di Luca Brancato che è riuscito a concludere, dopo una prestazione non semplice e caratterizzata da un continuo tira e molla con chi lo precedeva, al quarto posto. Pure in questo caso si è trattato di un risultato di tutto rispetto sebbene ci sia un certo rammarico per il fatto di non avere saputo centrare almeno il gradino più basso del podio. Ma ci sarà subito la possibilità di rifarsi. Oggi, infatti, la categoria Juniores corre in Lazio, a Terracina, al XLVI Gp Marcello Falcone, corsa limitata a 130 iscritti. Gli allievi, invece, saranno impegnati, sempre oggi, a Palermo mentre Clelia Centamore è in gara a Vicenza per cercare di difendere le posizioni che le hanno consentito, finora, di mantenere innalzato il vessillo di una tra le cicliste più competitive del circus.

