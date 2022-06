Ust Cisl. Aggravamento condizioni economiche in provincia di Ragusa

“E’ un momento difficile, un momento molto complesso. La fase finale della pandemia sta coincidendo con l’aggravamento delle condizioni economiche di famiglie e lavoratori. L’aumento dell’inflazione, dei prezzi dell’energia stanno mettendo in grande difficoltà salari, stipendi e pensioni”. E’ quanto afferma la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, a proposito delle continue segnalazioni ricevute, in tal senso, da più fronti. “Ecco perché, secondo la Cisl – dice Carasi – bisogna rinnovare i contratti, tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati, defiscalizzare per intero i frutti della contrattazione di secondo livello. Il nostro segretario generale Luigi Sbarra ha chiesto di aprire subito il confronto per discutere dei decreti legislativi con l’obiettivo di ridurre le tasse. E’ questa l’unica strada per cercare di salvare il salvabile. Quanto alle pensioni e alla quota 104 di cui si è parlato in questi giorni è necessario costruire una pensione di garanzia per i giovani e le donne, incentivare l’adesione alla previdenza complementare, allargare e rendere strutturale l’Ape sociale e poi aprire una flessibilità di uscita dal mercato del lavoro. Ci rendiamo conto che, anche in provincia di Ragusa, sono sempre più le situazioni limite rispetto a cui è indispensabile fornire un aiuto. E queste situazioni limite rischiano di ampliarsi sempre di più nel prossimo futuro”. Resta, però, il problema delle risorse. In che modo potranno essere individuate? “Chiediamo che tutto ciò che viene recuperato dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale – è spiegato ancora da Carasi – sia destinato interamente a ridurre il carico fiscale. E’ questo quanto chiede la Cisl così come è indispensabile accelerare l’attuazione del Pnrr per creare le condizioni della qualità, della stabilità del lavoro, del contrasto ad ogni forma di sfruttamento e di precarietà”.

