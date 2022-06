Marina di Modica. Diecimila spettatori per la prima del 2born Festival

Almeno diecimila giovani e giovanissimi hanno ballato e cantato in occasione della prima giornata del 2Born Festival 2022. Fino a oltre le 2 di notte un afflusso di persone mai visto in questo periodo dell’anno ha riempito la frazione marinara modicana riproducendo scene solite a vedersi solo nei weekend estivi. Grazie al vastissimo e variegato programma pensato dall’organizzazione, l’offerta musicale ha accontentato tutti i palati. Dalla commerciale alla tecno, dal trap all’hip hop con tanto di ribalta concessa a giovani cantanti emergenti che, vinta l’emozione del debutto, hanno cantato e fatto ballare il loro pubblico. E’ stato un delirio di urla, selfie e canzoni il concerto di Shade, clou della prima giornata del Festival. Il cantante torinese, conquistato dall’impagabile cornice del mare modicano, ha presentato tutti i suoi successi da Bene ma non benissimo ad Autostop, da In un’ora a Irragiungibile. L’artista ha dialogato con i suoi scatenatissimi fans mostrandosi anche molto disponibile al termine quando non ha negato a nessuno un selfie nel backstage. Prima e dopo di lui si sono alternati grandi nomi della disco nazionale. Sono saliti sul palco Tony Cannizzaro, Ivan Cappello, Michele Ricca, Rya, il campione italiano Stonic, Angelo Ferreri che ha chiuso alle 2 la prima giornata, nonostante ancora migliaia di ragazzi volessero rimanere ancora, non sazi di quanto avevano già vissuto.

Un grande programma previsto per la seconda giornata. Un’altra lunga maratona musicale aperta da Sebinho. A seguire Peppe Zocco, Giovanni Veca, DENNIS CARTIER, Ivan Cappello, Emiliano Grimaldi, ALEX GUESTA, ASCO, Kamerol, DIMMISH, Claudio Di Giacomo, Pietro Calabrese b2b Federico Adamo e Lostraqen che a mezzanotte chiuderanno l’edizione 2022 del 2Born Festival. Un evento che è nato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato come Autoroom, esempio di imprenditoria che ha creduto in questo progetto pensato soprattutto per i giovani e la loro voglia di libertà dopo due anni lunghi e tristi.

