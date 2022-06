Scicli. Il Club Inner Wheel consegna seggiolino altalena per disabili

Il 1 giugno a Scicli, nella splendida stanza del Sindaco, accolte dagli Assessori ai Servizi Sociali Simona Pitino, ai Lavori Pubblici Francesca Giambanco e alla Manutenzione Guglielmo Scimonello, una delegazione di socie del Club Inner Wheel di Scicli ha consegnato un seggiolino per l’altalena per i bambini e i ragazzi con disabilità.

La presidente Anita Portelli, ha evidenziato l’azione inclusiva dell’oggetto donato, da sempre, infatti, per tutti i bambini, l’altalena ha rappresentato un momento di sano divertimento che, senza dubbio, deve includere anche bambini e ragazzi “ speciali’’.

L’Assessore Scimonello ha individuato l’altalena del Parco Giochi di Largo Gramsci per il posizionamento del seggiolino.

