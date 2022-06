Modica. Promossa la Giornata Nazionale dello sport 2022

Il CONI, in coordinamento con tutti gli organismi sportivi e gli Enti locali, promuove la Giornata Nazionale dello Sport.

Una festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno e che quest’anno è giunta alla XVII edizione.

A tale riguardo il delegato provinciale Coni di Ragusa, Maria Monisteri ha organizzato una mattinata di sport e di gioco che vuole essere anche un’occasione di promozione delle diverse attività sportive presenti nel territorio Ibleo.

Tantissime le società che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare all’iniziativa e i cui rappresentanti, da veri sportivi,con spirito di squadra,stanno attivamente collaborando per rafforzare insieme non solo il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per una sana crescita dei piccoli atleti ma anche per la ripartenza del Paese.

L’appuntamento è per domenica 5 giugno, dalle 10:00 alle 13:00, presso il Parco attrezzato urbano “Don Rosario Basile” di Via Fontana a Modica.

