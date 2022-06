 Papua Nuova Guinea. Riprende l’attività vulcano Ulawun

Con ritmo frenetico è ripresa l’attività del vulcano del monte Ulawun in Papua Nuova Guinea. Uno dei tantissimi vulcani attivi del nostro pianeta che secondo le autorità della Papua Nuova Guinea potrebbe correre il rischio di esplodere. La situazione sembra essere sotto controllo visto che l’eruzione al momento sta emettendo, ha riferito il Dipartimento del rischio geologico, lava, pennacchi di fumo e cenere che hanno raggiunto 3 mila metri di altitudine, creando allerta al traffico aereo nella regione. L’Ulawun, alto 2.334 metri e situato nell’isola della Nuova Bretagna, è classificato come vulcano ad alto rischio per la sua attività frequente e la possibilità che la sua struttura collassi in seguito a una forte esplosione. La Papua Nuova Guinea si trova sull’anello di fuoco del Pacifico, un’area ad alta attività sismica e vulcanica che genera qualcosa come 7 mila scosse telluriche all’anno.

