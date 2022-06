Colombia. Esplode miniera: corsa contro il tempo per 14 minatori

Corsa contro il tempo per i 14 minatori colombiani intrappolati in una miniera di carbone a 200 metri di profondità. Secondo Catalina Gheorghe, che guida l’operazione di ricerca nazionale mineraria statale, dall’inizio delle operazioni sono stati compiuti progressi del 70 per cento in termini di distanza dal punto in cui si presume che i minatori si trovassero al momento dell’esplosione. Sono una cinquantina i 50 soccorritori che stanno cercando di scendere sottoterra alla ricerca dei malcapitati. Tuttavia, Gheorghe stima che se l’avanzata continua con questi ritmi, i soccorritori potrebbero arrivare nelle prime ore di stasera nel punto in cui si presume si trovino. “La speranza è che siano ancora vivi. Si è trattato di una esplosione molto forte in cui si sono verificate temperature e pressioni molto elevate e alte concentrazioni di monossido di carbonio”, ha spiegato il responsabile del soccorso. Le cause dell’esplosione all’interno della miniera di carbone ubicata nel comune colombiano di Zulia, dipartimento di Norte de Santander, sono ancora oggetto di indagine, anche se le autorità presumono che l’incidente potrebbe essere dovuto alla concentrazione di gas metano che ha generato l’esplosione e il successivo incendio e crollo della galleria. Uno degli operai che si trovava fuori dalla miniera al momento dell’esplosione è morto mercoledì per le gravi ustioni riportate. La vittima era l’addetto al traino dei carri di carbone che provenivano dalla miniera. Il responsabile delle miniere di Norte de Santander, John Olivares, ha riferito che la miniera aveva i permessi per operare, nonostante i lavori siano stati sospesi il 27 marzo 2021 a causa di un altro incidente simile che l’ha tenuta chiusa fino a maggio di quest’anno. Nel 2021, la Colombia ha registrato 148 morti in incidenti minerari.

Salva