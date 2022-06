Scherma Modica. Spampinato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti

Continua il “periodo di bronzo” per Francesco Spampinato della Conad Scherma Modica, che dopo la doppia medaglia conquistata ai Campionati del Mediterraneo appena due settimane fa in Giordania, ritorna ancora una volta sul podio, questa volta al Campionato Italiano Cadetti. La prestigiosa manifestazione per l’assegnazione dei titoli italiani delle categorie under17 ed under20 è stata ospitata proprio in Sicilia a Catania, nel corso dello scorso fine settimana. Spampinato partiva subito bene nel girone preliminare; con cinque vittorie ed una sola sconfitta si presentava da testa di serie n.5 nel tabellone di eliminazione diretta, partendo direttamente dal turno dei sedicesimi. Qui affrontava il trevigiano Pasin, superato nettamente per 15/7. Con lo stesso punteggio agli ottavi di finale vendicava la sconfitta nel girone contro il portacolori delle Fiamme Oro Rencricca, approdando alla finale ad otto. Ai quarti di finale derby contro l’altro portacolori della Conad Scherma Modica Ferdinando Scalora; il quale nonostante patisse un infortunio muscolare che ne limitava i movimenti e ne aveva condizionato il girone preliminare, con una stoica prestazione partendo dal tabellone dei trentaduesimi riusciva contro ogni pronostico a superare nell’ordine il torinese Richiardi 15/9, il frascatano Genovese 15/12 ed a seguire lo jesino Raffaeli per 15/7. Una insperata finale ad otto per lui, date le condizioni fisiche, ma assolutamente meritata per il suo valore tecnico. Ai quarti di finale cedeva poi 15/8 con il compagno di sala Spampinato, che volava così sul podio. Semifinale che poneva il modicano di fronte al padovano Zanardo, compagno di squadra in nazionale, assieme al quale hanno difeso i colori azzurri agli europei di Novi Sad nel mese di marzo. Emozionante incontro con diversi cambi di fronte: partenza del match a favore del veneto che si portava sul 1/4, prima di subire il ritorno di Spampinato che volava sul 10/5 approfittando di un momento di difficoltà dell’avversario; contro-break di Zanardo che prima pareggiava sul 10/10 e poi allungava chiudendo il match a proprio favore per 13/15. Delusione per Spampinato che ad un certo punto sembrava avere il controllo dell’avversario e vedeva a portata di mano la finale per contendersi il titolo. Rimane comunque un ottimo risultato il terzo posto, a coronamento di una stagione ad altissimo livello nella propria categoria. Alla conclusione della stagione agonistica per le categorie under20 a questo punto manca solo una gara, quella che il prossimo 12 giugno a Santa Venerina assegnerà il titolo regionale cadetti e giovani.

