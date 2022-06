Umbria in bike 2022 per i modicani di “Zamerri Bikers”

Dopo due lunghi anni di pandemia che ha quasi bloccato qualsiasi trasferimento, il gruppo di amici “Zamerri Bikers”, grazie alla collaborazione dell’Avis di Modica e dell’Antica Dolceria Bonaiuto, si cimenterà in un nuovo tour in bici nella verde Umbria, toccando i comuni e i borghi tra i più belli d’Italia, come Terni, Orvieto, Assisi, Marmore, Spoleto. Il gruppo di modicani si sposterà coi mezzi fino a Marmore e da lì inizierà il giro in bici. Il tour vede coinvolti 5 amici Modicani: Gianluca Burderi, Rosario Civello, Angelo Di Stefano, Franca Cerruto e Carmelo Pulino, appassionati di cicloturismo, mountain bike e bici da corsa.

Gli “Zamerri Bikers” partiranno l’11 Giugno e rientreranno il 19. Queste le tappe: Marmore, Acquasparta, Orvieto, Castiglione del Lago, Assisi, Spoleto, Marmore; saranno coperti all’incirca 600 chilometri.

In accordo con la sede Avis di Modica e grazie anche alla riuscita dell’evento dell’anno scorso con la bellissima accoglienza della sede Avis di Carini, si terrà un gemellaggio con la sede regionale Avis Umbria. Il gruppo verrà accolto nella sede di Assisi, dove saranno ad attenderlo i responsabili Avis Umbria e alcuni ciclisti affiliati, l’assessore allo sport di Assisi e la stampa locale.

Verrà realizzato un diario giornaliero (foto o video) che sarà pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “Cicloturismo-mtb-trekking – Modica” e su Instagram.

